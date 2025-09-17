Conmemoran en la Macro el 215 aniversario de la Independencia

Con un desfile cívico-militar en el que participación 3,488 elementos, el gobierno de Nuevo León conmemoró el aniversario 215 de la Independencia de México

Con la Explanada de los Héroes como escenario, el gobierno de Nuevo León encabezó este lunes el tradicional desfile cívico-militar para conmemorar el 215° aniversario del inicio de la Independencia de México, acto que congregó a autoridades estatales, federales y municipales.

El gobernador Samuel García abrió la jornada con el izamiento de la bandera nacional a toda asta y una guardia de honor ante el monumento a Miguel Hidalgo.

Luego dio paso al desfile integrado por 33 contingentes, organizados en dos cubiertas, con la participación de 3,488 elementos –1,575 hombres y 1,013 mujeres– además de tres plataformas móviles.

Uno de los momentos más destacados fue la presencia de la división especializada aérea, una unidad recientemente constituida con el objetivo de sobrevolar el territorio estatal y brindar apoyo en materia de seguridad pública sin limitaciones terrestres.

El cuerpo aéreo está integrado por 10 helicópteros, entre ellos un Black Hawk, aeronave de uso táctico que refuerza la capacidad de reacción del estado.

La conmemoración, que cada año refuerza el simbolismo cívico-militar en Nuevo León, también permitió exhibir el despliegue logístico de las fuerzas de seguridad y el respaldo de las instituciones castrenses a las autoridades civiles.