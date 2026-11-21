Con bailables, deportes y caracterizaciones, escuelas de Monterrey celebraron el 116 aniversario de la Revolución Mexicana.

Con bailables, cuadros deportivos y de gimnasia, en las escuelas de la zona metropolitana de Monterrey, se conmemoró el 116.° aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Los menores llegaron a los planteles caracterizados de adelitas, soldaderas, Pancho Villa, Emiliano Zapata y Francisco I. Madero, entre otros personajes de esta gesta heroica que transformó la historia de México.

Tal es el caso de la escuela “Instituto Francisco Eduardo Tresguerra”, ubicada en la colonia Jardines de la Silla, del municipio de Juárez, Nuevo León, donde los menores vistieron con los trajes típicos de los revolucionarios mexicanos.

Luego de la asamblea cívica con motivo de la fecha, los estudiantes presentaron distintos números artísticos y deportivos.

Entre ellos destacó un bailable inspirado en los voladores de Papantla, tradición originaria de Veracruz, además de dinámicas y actividades de integración entre los menores.

Sombreros, paliacates, carrilleras, botas, faldas largas y blusas campesinas dieron color a las actividades, en las que los estudiantes recrearon parte de la historia nacional y recordaron a quienes participaron en la lucha que comenzó el 20 de noviembre de 1910.

El pasado lunes fue día feriado precisamente por esta fecha, pero la conmemoración se realizó este viernes.

Estas celebraciones forman parte de las actividades que cada año realizan los centros educativos para acercar a niñas y niños a los acontecimientos que dieron forma al México actual.

A través de bailables, representaciones, desfiles y caracterizaciones, los estudiantes conocen a los personajes históricos y las circunstancias que llevaron al levantamiento armado.

La Revolución Mexicana comenzó el 20 de noviembre de 1910, luego de que Francisco I. Madero convocara a levantarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz, quien llevaba más de tres décadas en el poder.

El movimiento tuvo entre sus principales antecedentes la falta de libertades políticas, la permanencia de Díaz en la Presidencia mediante la reelección, la desigualdad social y las condiciones de pobreza que enfrentaban amplios sectores de la población.

También influyeron el despojo de tierras a comunidades campesinas y las difíciles condiciones laborales de obreros y trabajadores.

Tras denunciar las irregularidades electorales de 1910, Madero proclamó el Plan de San Luis, documento en el que desconoció el resultado de los comicios y llamó a la población a tomar las armas a partir de las seis de la tarde del 20 de noviembre de ese año.

A partir de ese llamado surgieron levantamientos en distintas regiones del país y se incorporaron líderes que representaban diversas demandas sociales.

Entre ellos destacaron Emiliano Zapata, quien encabezó la lucha campesina en el sur; Francisco Villa, uno de los principales jefes revolucionarios del norte, y Venustiano Carranza, quien posteriormente encabezó el movimiento constitucionalista.

La participación de las mujeres también fue fundamental, pues muchas acompañaron a los contingentes revolucionarios como soldaderas, enfermeras, cocineras y combatientes, por lo que figuras como las Adelitas se convirtieron en símbolos de la presencia femenina durante la lucha armada.

A 116 años de aquel acontecimiento, las actividades escolares permiten mantener viva la memoria de esta etapa de la historia nacional y transmitir a las nuevas generaciones el significado de una lucha que modificó el rumbo político y social de México.