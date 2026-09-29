Conmemoran el Día Mundial del Corazón para cuidar la vida

Esta fecha funciona como un recordatorio esencial sobre la importancia de prevenir los padecimientos cardiovasculares a tiempo.

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El corazón, ese órgano que trabaja prácticamente sin descanso desde antes de nuestro nacimiento, tiene el tamaño aproximado de un puño y puede llegar a latir cerca de 100 mil veces al día, impulsando alrededor de 7 mil 200 litros de sangre durante ese mismo periodo. Un trabajo constante que muchas veces pasa desapercibido, hasta que algo comienza a fallar.

Cada 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón, una fecha que busca poner sobre la mesa la importancia de cuidar la salud cardiovascular y prevenir enfermedades que continúan representando una de las principales causas de muerte tanto en México como en diferentes países del mundo.

Los problemas cardiovasculares no aparecen únicamente con la edad. Aunque el riesgo aumenta en la etapa adulta, existen distintos factores que pueden favorecer su desarrollo, entre ellos la hipertensión, la diabetes, los niveles elevados de colesterol, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y una alimentación poco saludable.

Por ello, el cuidado del corazón comienza mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas. Mantener una alimentación equilibrada, incorporar frutas y verduras, realizar al menos 30 minutos de actividad física al día y evitar el consumo de tabaco son algunas de las medidas que pueden ayudar a reducir los factores de riesgo. También es importante moderar el consumo de alcohol y mantener revisiones médicas periódicas.

Y aunque pueda parecer sorprendente, el corazón tiene otras particularidades: el de las mujeres suele presentar una frecuencia cardiaca más elevada que el de los hombres y, bajo determinadas condiciones médicas, el tejido cardíaco puede continuar latiendo fuera del cuerpo si recibe el suministro adecuado de oxígeno.

La fecha es también una oportunidad para recordar que la prevención no solamente implica reaccionar ante una enfermedad, sino conocer nuestros factores de riesgo y atenderlos a tiempo. Un chequeo médico periódico puede ayudar a detectar alteraciones como presión arterial elevada, diabetes o colesterol alto antes de que deriven en complicaciones.

Porque mientras seguimos con nuestra rutina, trabajando, caminando, haciendo ejercicio o simplemente descansando, hay un órgano que continúa marcando el ritmo. Cuidar el corazón significa, en buena medida, cuidar la vida y procurar que esos miles de latidos que ocurren cada día puedan seguir acompañándonos durante muchos años.