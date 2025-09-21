Conmemoran el 429 aniversario de la fundación de Monterrey

Por: Carlos Nava 20 Septiembre 2025, 12:09

Este acto solemne, realizado en la también llamada Columna de los Fundadores, incluyó la lectura de una estrofa de la carta de fundación

Este sábado 20 de septiembre se cumplen 429 años de la fundación de la ciudad de Monterrey, capital de Nuevo León y probablemente la cudad más importante del norte de México. Como parte de los festejos, el alcalde de la ciudad, Adrián de la Garza, encabezó durante esta mañana una guardia de honor en el Obelisco, punto histórico donde Diego de Montemayor llegó junto a 12 familias españolas para fundar la Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Este acto solemne, realizado en la también llamada Columna de los Fundadores, incluyó la lectura de una estrofa de la carta de fundación, la cual estuvo a cargo del cronista oficial de la ciduad, Leopoldo Espinosa Benavides. "La ciudad metropolitana de Monterrey, fundada por don Diego de Montemayor y demás padres fundadores, existe porque pudo hacer florecer esta tierra con una prosperidad que hasta ahora sigue estando presente", reconoció el cronista durante su intervención. En el homenaje estuvieron la presidenta del DIF, Gaby Oyervides González; el secretario del Ayuntamiento, César Garza Villarreal; la presidenta del Congreso del Estado, diputada Itzel Castillo Almanza; y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Laura Perla Córdova Rodríguez, además de síndicos, regidores y funcionarios municipales.