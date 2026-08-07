Conmemoran el 35 aniversario de la Línea 1 del Metro

El mandatario estatal resaltó la transformación que ha vivido el sistema de transporte colectivo desde el inicio de operaciones de la Línea 1.

El Gobierno de Nuevo León conmemoró el 35 aniversario del inicio de operación de la Línea 1 del Metro con la cancelación de una estampilla postal conmemorativa.

La ceremonia fue encabezada por el Gobernador Samuel García, en coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y Correos de México.

El mandatario estatal resaltó la transformación que ha vivido el sistema de transporte colectivo desde el inicio de operaciones de la Línea 1.

Reafirmó el compromiso de su administración con la modernización de la movilidad en Nuevo León mediante la construcción de las nuevas líneas 4 y 6, obras que ampliarán la cobertura del Metro y beneficiarán a miles de usuarios.

“Quiero hablarles de historia. De lo que simboliza esta estampilla, que nos recuerda el inicio del Metro en la ciudad de Monterrey”, expresó.

“Esta estampilla deja en claro que esta gran ciudad se animó a construir metro, no todas tienen”.

Durante el evento, realizado en el Salón Juárez del Palacio de Gobierno, el Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, destacó el significado de este aniversario para el sistema de transporte de Nuevo León.

"Es muy importante y muy significativo que Metrorrey cumpla 35 años prestando servicio y también muy importante que precisamente en esta administración se va a duplicar el servicio de Metro”, indicó.

“Muy complacidos de que el Servicio Postal Mexicano nos apoye con este sello conmemorativo”.

La Directora General del Servicio Postal Mexicano, Violeta Abreu González, destacó el valor histórico y social de la emisión de la estampilla.

"Como en el sistema de transporte colectivo, las estampillas viajan. En ambos recorridos hay historias, proyectos cotidianos que, a pesar de las distancias, conectan", explicó.

"Esta celebración es para ustedes, reconocer a las y los operadores, a quienes hacen labores de mantenimiento, de seguridad, de limpieza, a los directivos, a los técnicos, a todo el personal de administración y de atención a usuarios".

Como acto central de la ceremonia, las autoridades realizaron la cancelación oficial de la estampilla postal, procedimiento mediante el cual el sello conmemorativo queda marcado con la fecha y lugar de emisión, convirtiéndose en una pieza de valor histórico y coleccionable.