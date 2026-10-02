Conmemoran cuarto aniversario de la Nueva Constitución

Durante la ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno, recordaron que la ley debe cumplirse diariamente para trascender.

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Autoridades estatales se reunieron en el Antiguo Congreso del Estado, ubicado en el Palacio de Gobierno, para conmemorar el cuarto aniversario de la Nueva Constitución de Nuevo León, una reforma integral impulsada originalmente por el gobernador Samuel García. Durante el acto, se destacó que la Carta Magna local no es solo un conjunto de leyes, sino el pacto fundamental que defiende los derechos ciudadanos y pone límites claros al ejercicio del poder.

La ceremonia sirvió como un espacio de reflexión sobre la solidez institucional y los derechos de largo plazo que hoy rigen a la sociedad neolonesa.

Instituciones fuertes más allá de los gobiernos

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores, enfatizó que la actualización del texto constitucional respondió de manera directa a la profunda transformación que ha vivido el estado en las últimas décadas. En su mensaje, hizo un llamado enérgico a respetar la legalidad, recordando que la trascendencia de una Carta Magna radica en su cumplimiento diario.

Permanencia institucional: Los gobiernos pasan, los cargos terminan, los nombres cambian, pero las instituciones deben permanecer, sentenció Flores Serna.





Los gobiernos pasan, los cargos terminan, los nombres cambian, pero las instituciones deben permanecer, sentenció Flores Serna. Seguridad reforzada: El secretario resaltó que el nuevo ordenamiento robusteció las facultades de la policía estatal, Fuerza Civil, consolidando un modelo basado en inteligencia, profesionalización y coordinación metropolitana.

Derechos con impacto directo en las familias

Por su parte, la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, describió a la Constitución como el acuerdo más importante que tenemos como sociedad y recalcó que su verdadero valor no es jurídico, sino humano, al blindar beneficios que impactan la vida cotidiana.

Rodríguez Cantú detalló que el documento reconoce formalmente derechos de vanguardia en áreas prioritarias como:

Salud física y mental

Primera infancia y educación

Movilidad, agua y medio ambiente

Desarrollo económico y reducción de desigualdades

Estoy segura de que en unos años más, cuando nuestras hijas e hijos volteen hacia atrás, se sentirán orgullosas y orgullosos de poder decir que a nuestra generación no le dio miedo pensar en grande, manifestó.

El camino de la reforma

La renovación constitucional inició formalmente en diciembre de 2021 bajo la propuesta del Ejecutivo, respaldada por un Grupo de Acompañamiento de 13 juristas y especialistas. El texto final se enriqueció mediante cuatro conversatorios públicos enfocados en Derechos Humanos, División de Poderes, Órganos Autónomos y Coordinación Metropolitana, antes de ser analizado y aprobado por el Congreso del Estado.

El evento concluyó con la entrega simbólica de ejemplares de la Constitución y un recorrido por el Museo de las Constituciones, refrendando el reto de garantizar que los principios plasmados se traduzcan en un servicio real para la ciudadanía.