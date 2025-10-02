Conmemoran 3° aniversario de promulgación de nueva Constitución

El mandatario estatal enfatizó que la unidad ha sido fundamental para los logros de la administración, así como el posicionar a Nuevo León como número 1

Al conmemorar el tercer aniversario de la Nueva Constitución Política del Estado de Nuevo León, el gobernador Samuel García Sepúlveda aseguró que este marco legal ha sido clave para posicionar a la entidad como "primer lugar nacional en todo".

En una ceremonia llevada a cabo en el recinto del Antiguo Congreso, en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal destacó que la Carta Magna de Nuevo León es la más "verde, federalista, autónoma y actualizada de México y América Latina".

El gobernador enfatizó que la unidad ha sido fundamental para los logros del estado.

"Cuando trabajamos juntos, cuando no hay división y cuando ponemos por encima Nuevo León por, sobre todo, en resumidas cuentas, somos primer lugar nacional en todo," apuntó García.

También atribuyó directamente a esta constitución los avances en materia de seguridad pública, un logro que consideró el más importante.

"Nunca en la historia de Nuevo León la policía estatal, nueva Fuerza Civil, había sacado el primer lugar de confianza y desempeño. Nunca en la historia de Nuevo León se había reducido 77 por ciento los delitos de alto impacto. Nunca en la historia de Nuevo León habían salido las policías municipales en primer lugar nacional como entes colegiados”, indicó el gobernador.

El gobernador destacó que la nueva Constitución otorgó un enfoque primordial a los derechos humanos, obligando a todas las autoridades a garantizarlos más allá de sus competencias exclusivas.

"Ahora trabajamos juntos Fiscalía y Gobierno del Estado por la seguridad y procuración de justicia. Ahora trabajamos juntos con la presidenta Claudia Sheinbaum por el agua," ejemplificó. "Todo esto fue gracias a que ahora Nuevo León se enfoca en los derechos humanos y garantizarlos, más allá de a quién le toca la competencia exclusiva o concurrente."

Detalló que el periodo de septiembre de 2024 a septiembre de 2025 ha sido el mejor de los últimos ocho años en reducción de todos los delitos, lo que se refleja en el semáforo delictivo, que hoy tiene nueve de 10 indicadores en verde.

Durante el evento, estuvo acompañado por el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, y miembros del grupo de acompañamiento de la Nueva Constitución.

Por su parte, el Secretario General de Gobierno destacó la visión del gobernador para impulsar un cambio después de más de un siglo.

"Tuvieron que pasar 120 años para que un gobernador tuviera la sensibilidad de reflexionar que nuestra Constitución ya no respondía a las necesidades de las personas," señaló Flores Serna, al recordar que la última modificación profunda databa de 1917.

"En este tercer aniversario de la nueva Constitución, estamos llevando a cabo un ejercicio de memoria histórica y sobre todo un compromiso con el futuro," concluyó.

La conmemoración contó con la participación de representantes del Ejército Mexicano, el Tribunal de Justicia, el Congreso del Estado y el grupo de acompañamiento de la Nueva Constitución.