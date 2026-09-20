Conmemora Nuevo León el Día de Protección Civil

Los cuerpos de emergencia destacaron la importancia de fortalecer la cultura de la prevención en la población neolonesa.

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Con un acto cívico de honores e izamiento de bandera, autoridades de Nuevo León conmemoraron este 19 de septiembre el Día Nacional de Protección Civil, en la Explanada de los Héroes, en Monterrey.

La ceremonia fue encabezada por representantes de la Secretaría General de Gobierno, el General de la Séptima Zona Militar y el director de Protección Civil de Nuevo León, con la participación de elementos de Protección Civil estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Durante el acto se realizó un minuto de silencio en memoria de las personas que perdieron la vida durante el sismo ocurrido en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985.

La conmemoración también sirvió para reconocer el trabajo de rescatistas, cuerpos de emergencia, corporaciones, grupos voluntarios y personal que participa en labores de prevención y atención de emergencias para proteger a la población.

Protección Civil de Nuevo León destacó que esta fecha representa un llamado a mantener y fortalecer la cultura de prevención, así como la preparación ante cualquier situación de emergencia.

La ceremonia se realizó con el apoyo de la Dirección de Formación Cívica y contó con la participación de elementos de distintas instituciones de seguridad y auxilio.