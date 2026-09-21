Conmemora NL el 180 Aniversario de Batalla de Monterrey 

En el 180 aniversario del conflicto, el mandatario estatal pidió construir un mejor futuro para las siguientes generaciones.

Al conmemorar el 180 aniversario de la Batalla de Monterrey de 1846, el gobernador Samuel García llamó a reconocer la historia de la ciudad y a continuar el legado construido por generaciones de neoleoneses, con la responsabilidad de dejar un mejor futuro para niñas, niños y jóvenes.

Durante la ceremonia cívica, realizada frente al monumento de la Plaza Histórica de la Batalla de Monterrey, bajo el puente del canal Santa Lucía, en el Centro de Monterrey, el mandatario estatal destacó que la historia de la entidad ha estado marcada por la capacidad de sus habitantes para enfrentar adversidades y convertirlas en oportunidades de crecimiento.

“Monterrey siempre ha sabido convertir dificultades en progreso. Este es el legado que nos dejaron familias neoleonesas por más de 400 años que tenemos que enseñarles a las siguientes generaciones”, expresó el gobernador.

También señaló que la ciudad se ha construido con la participación de personas provenientes de distintos lugares, quienes contribuyeron a su transformación hasta consolidarla como una ciudad industrial y referente económico.

Ante este desarrollo, sostuvo que las generaciones actuales tienen la responsabilidad de construir sobre lo heredado y fortalecer las condiciones para quienes vienen.

“Tenemos frente a nosotros la responsabilidad de construir sobre todo lo que nuestros antepasados nos dejaron y dar a nuestros nietos e hijos la mejor ciudad posible”, afirmó.

El gobernador vinculó esta visión con las acciones realizadas durante los últimos cinco años de su administración y mencionó obras y programas relacionados con infraestructura, movilidad, salud, seguridad y educación, entre ellos acueductos, líneas del Metro, hospitales y carreteras.

Afirmó que el legado de Nuevo León no debe considerarse una obra terminada, sino una construcción permanente en la que cada generación debe aportar para mejorar las condiciones y entregar un estado fortalecido a las siguientes generaciones.

La ceremonia fue organizada por la Secretaría General de Gobierno, a través de la Dirección de Formación Cívica, y contó con la participación de funcionarios estatales, federales y militares, integrantes del grupo Batalla de Monterrey de 1846, miembros de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León “José P. Saldaña” y ciudadanía.

"Hace 430 años se fundó la ciudad de las montañas y hace 180 años enfrentó una de las batallas más importantes de su historia. De nuestro s antepasados heredamos la fuerza y a nosotros nos toca dar lo mejor de nosotros para mejorar nuestro presente y tener un mejor futuro para las próximas generaciones. Feliz aniversario, Monterrey", agregaron autoridades estatales.

Durante el acto se realizaron los Honores a la Bandera, a cargo de la Escolta y Banda de Guerra de la 7/a Zona Militar, mientras que la Banda de Música del Gobierno del Estado interpretó el Himno Nacional Mexicano.

La Batalla de Monterrey se desarrolló en septiembre de 1846, durante la guerra entre México y Estados Unidos, y tuvo como escenarios distintos puntos de defensa de la ciudad.

Con la ceremonia conmemorativa, autoridades estatales destacaron la importancia de mantener viva la memoria de este episodio histórico y acercar a las nuevas generaciones a los acontecimientos que forman parte de la identidad de Nuevo León y de la historia nacional.

