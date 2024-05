Conmemora Lotería Nacional de México Bicentenario de NL

La Lotería Nacional de México conmemoró el Bicentenario de Nuevo León como Estado libre y soberano con la distribución de 2 millones de boletos, en el sorteo especial número 287, destacando la riqueza cultural e histórica de esta región del país.



El evento, celebrado en el Salón de Sorteos del Edificio Edison de la Lotería Nacional, contó con la presencia de autoridades locales y representantes del gobierno estatal, como el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro.



Asimismo, el funcionario resaltó la importancia de esta conmemoración, destacando la inclusión de imágenes emblemáticas de Nuevo León en los boletos de lotería, como el icónico cerro de la Silla.



Esta iniciativa busca no solo promover el reconocimiento de estos sitios entre la población nacional, sino también fomentar el turismo y la apreciación de la belleza natural de la región.



Como parte de las festividades, se anunció la emisión de una estampilla postal conmemorativa. El objetivo es permitir a Nuevo León figurar en los 196 países que conforman la Convención de Servicio Postal Internacional, ampliando así su presencia y reconocimiento a nivel mundial.



Durante el evento, Javier Navarro expresó su confianza en que, en los próximos 100 años, habrá nuevos neoleoneses que dejarán su huella en la historia del estado, al igual que Bernardo Reyes, Fray Servando Teresa de Mier y María Josefa Sosaya.



El Sorteo Especial No. 287 ofreció a los participantes la oportunidad de ganar atractivos premios, incluido un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 80 millones de pesos, distribuidos en 12 mil 896 premios.



Las autoridades del evento señalaron que no solo representa una celebración del pasado y el presente de Nuevo León, sino también una mirada hacia el futuro, reconociendo el legado histórico y cultural de esta tierra y proyectando su grandeza hacia el mundo entero.

