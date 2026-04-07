Congreso tendrá que homologar ley de transparencia

La Suprema Corte de Justicia resolvió que el Congreso debe de armonizar la Ley de Transparencia con la federal en el próximo periodo ordinario de sesiones

La Suprema Corte de Justicia resolvió que el Congreso debe de armonizar la Ley de Transparencia con la federal en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Durante la sesión de este lunes, la ministra Sara Irene Herrerías expuso el proyecto derivado de la controversia que interpuso el gobernador, Samuel García, quien declaró que el Congreso fue omiso a su trabajo legislativo al no armonizar la ley local con la federal en dicha materia.

“Se ordena al Congreso del Estado de Nuevo León a que, a más tardar en el periodo ordinario de sesiones que inicie con posterioridad a la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia, armonice su marco jurídico en los términos precisados por esta ejecutoria.

“Es procedente y fundada la presente controversia constitucional. Se declara la inconstitucionalidad de la omisión legislativa en que ha incurrido el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, por no armonizar su marco jurídico, en los términos del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución”, se leyó en el proyecto.

La sentencia indica que se debe de legislar en el periodo de sesiones ordinario siguiente al que se entregue la notificación de los puntos resolutivos, por lo cual, si esta notificación llega en las próximas semanas, deberían de legislarlo antes del 13 de mayo que es cuando termina el segundo periodo ordinario del segundo año legislativo.