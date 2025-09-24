Congreso tendrá que designar alcalde sustituto de San Pedro

Mauricio Fernández había pedido licencia a su cargo como alcalde de San Pedro debido a problemas en su salud y se dejó como encargado a Mauricio Farah

Como dice la ley, el Congreso del estado debe de designar un alcalde sustituto para el municipio de San Pedro, después del fallecimiento de Mauricio Fernández.

Según la información, hoy mismo podría pasar al pleno el tema para darle resolución.

Fue la semana pasada que Mauricio Fernández pidió licencia a su cargo como alcalde de San Pedro debido a problemas en su salud, ya que su cáncer se intensificó y se dejó como encargado de despacho a Mauricio Farah.

Según la Constitución, en caso de una ausencia definitiva del alcalde el ayuntamiento por mayoría y respetando el partido de origen deben de colocar un encargado, mientras el Congreso del Estado designa a un sustituto.

“En el caso de licencia o ausencia definitiva o renuncia del Presidente Municipal, el Ayuntamiento, por acuerdo de la mayoría absoluta de sus integrantes, respetando el origen partidista, designará dentro de los miembros del Ayuntamiento, quien deba encargarse del despacho de la Presidencia Municipal con todas las atribuciones que las disposiciones jurídicas dispongan para el Presidente Municipal, hasta en tanto rinda protesta el Presidente Municipal Sustituto, que deberá ser designado por el Congreso del Estado”, detalla la Constitución.