Congreso sigue sin invitación del Ejecutivo para ver presupuesto

El Congreso del Estado aseguró que hasta el día de hoy no han sido buscados por parte del Poder Ejecutivo para trabajar en un nuevo presupuesto

Aunque ya se ha dicho mucho sobre reuniones y llegar a acuerdos, el Congreso del Estado aseguró que hasta el día de hoy no han sido buscados por parte del Poder Ejecutivo para trabajar en un nuevo presupuesto.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto en el Congreso del Estado, la priista, Lorena de la Garza indicó que ellos ven las declaraciones del ejecutivo más mediáticas, que una clara intención de querer llegar a un acuerdo por el presupuesto.

“No han tenido interlocución con el Congreso del estado, no han buscado a la Comisión de Presupuesto, no han buscado a los Coordinadores, yo no sé hasta donde quieren estirar la liga. “Sabemos lo comprometidas que tienen las finanzas públicas, particularmente el tema de deuda, no sé como le están haciendo para los pagos de las obras más importantes del Gobierno del Estado, porque la mayor parte del recurso ya lo tienen comprometido”, dijo Lorena de la Garza.

Indicó que la Comisión de Presupuesto no ha sesionado para ver los vetos enviados por el Gobernador, Samuel García, ya que para poder sesionar se tendrían que hacer modificaciones al dictamen, las cuales, para tener los 28 votos de aprobación, deben de hacerse en consenso con al menos una bancada más.