Congreso recibe a Miguel Flores para ceremonia del Quinto Informe

La sesión inició con los honores de la bandera; posterior a este acto, las seis bancadas del Congreso dieron su posicionamiento

Después de cuatro años de no estar presente el Ejecutivo estatal en una sesión solemne, con motivo de un informe de gobierno, Miguel Flores Serna, secretario general de Gobierno del Estado, se hizo presente en el pleno.

El funcionario estatal, quien estuvo en representación del gobernador Samuel García, se le permitió entrar para escuchar los posicionamientos de las diferentes bancadas respecto al Quinto Informe de Gobierno.

Este hecho es inédito, porque el año pasado solo entregaba el documento y se retiraba del edificio legislativo.

Flores Serna entró acompañado por el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, quienes fueron guiados por la comisión de cortesía de diputados hasta el recinto.

La ceremonia inició con los honores de la bandera; posterior a este acto, las seis bancadas del Congreso dieron su posicionamiento sobre el Quinto Informe de Gobierno, aunado al uso de la palabra que tuvo Perla Villarreal como presidenta del Poder Legislativo.

La última ocasión en que García acudió al Congreso fue en el año 2022, cuando cumplió un año de gobierno

En los años siguientes, solo se entregó el documento en la Oficialía de Partes, y este miércoles, la ceremonia contó con la presencia de un funcionario estatal.