Congreso pide regresar las alertas ambientales

Las alertas ambientales se activaban cuando los niveles de contaminación sobre pasaban las normas oficiales pero fueron sustituidas por pronósticos

El Congreso local exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente a que active nuevamente las alertas ambientales para informar a la población cuando haya una mala calidad del aire.

La propuesta fue hecha por la diputada del PAN, Claudia Caballero, la cual se une a las exigencias que otras diputadas, como Grecia Benavides de Morena han hecho con anterioridad.

“La decisión del gobierno del Estado de eliminar las alertas para sustituir por simples “pronósticos” vulnera el derecho constitucional a un medio ambiente sano, el no conocer el grado de contaminación en tiempo real impide que la población tome medidas preventivas básicas. “Es alarmante que la aplicación oficial de monitoreo no funciones desde octubre de 2025, dejando a la ciudadanía sin su principal herramienta de consulta digital; sin alertas oficiales en radio y televisión, los padres de familia y directores de escuelas no tienen el criterio legal para suspender actividades al aire libre, exponiendo a los niños a concentraciones tóxicas”, dijo la diputada Claudia Caballero.

Desde el 2025 las alertas ambientales, las cuales se activaban cuando los niveles de contaminación sobre pasaban las normas oficiales, en donde se emitían restricciones para empresas de ciertos rubros y recomendaciones para la población vulnerable y en general, fueron sustituidas por pronósticos de contaminación.

Sin embargo, legisladores han señalado que esta sustitución no cumple con el deber de proteger la salud de los ciudadanos.

El exhorto fue aprobado por mayoría y es el tercero de este tipo que se pide en lo que va del mes de marzo.