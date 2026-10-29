Congreso pide garantizar recursos para proceso electoral 2027

El diputado Carlos de la Fuente defendió la urgencia del exhorto y cuestionó la suficiencia de los fondos proyectados frente al incremento presupuestal

Durante una sesión extraordinaria del Congreso del Estado, se aprobó por un total de 28 votos a favor y 11 abstenciones un punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo y a la Tesorería General del Estado a realizar la transferencia de recursos y ampliaciones presupuestales solicitadas por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCC).

Advierten alerta naranja por falta de recursos electorales

La diputada Perla Villarreal advirtió sobre la situación que atraviesa el organismo electoral, señalando que a menos de 8 meses de la jornada electoral del 2027 (en la cual se renovarán la gubernatura, el Congreso local y los 51 ayuntamientos), el Instituto Estatal Electoral ha advertido encontrarse en un nivel de alerta naranja debido a la falta de recursos presupuestales indispensables. Asimismo, al presentar el punto de acuerdo que exhorta a la transferencia de fondos.

"La organización de elecciones libres, auténticas y periódicas constituye uno de los pilares fundamentales del sistema democrático mexicano, y para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de la ciudadanía, las autoridades electorales deben contar con las condiciones materiales, operativas y presupuestales necesarias", indicó la legisladora.

Sandra Pámanes cuestiona la sesión extraordinaria

Por su parte, la diputada de MC, Sandra Pámanes, criticó la postura y el manejo de la presidencia del Congreso respecto al tema, señalando inconformidad con la forma en que se presentan los asuntos:

“Es muy lamentable que sigamos haciendo uso tanto de la oficialía mayor como de la postura de la presidenta de este Congreso de una manera parcial y sesgada acerca de temas que sí son importantes".

Pámanes agregó que convocar a una sesión extraordinaria para este fin resulta un desgaste innecesario.

“Yo no le veo el caso de que estemos discutiendo y analizando este tema... Me parece que es un desgaste innecesario que no venimos ya al caso, que somos personas maduras que debemos de actuar de manera transparente" recalcó Pámanes.

Carlos de la Fuente defiende la urgencia del exhorto

Mientras tanto, el diputado Carlos de la Fuente defendió la urgencia del exhorto y cuestionó la suficiencia de los fondos proyectados frente al incremento presupuestal.

"El gobierno del estado es quien dispone y predispone y asigna y como quiera... el año pasado se proyectaron ingresos por 156,000 millones y llegaron 190,000 millones, o sea que ese excedente creo que sí puede cubrir 125 millones que pide la autoridad electoral" señaló al respecto De la Fuente.

El punto de acuerdo aprobado concluyó con el llamado al Ejecutivo estatal para cumplir con el calendario presupuestal del instituto.