Congreso no aprobará presupuesto en 'fast track'

La batalla entre el Legislativo y Ejecutivo por el presupuesto revivió gracias a “Alberto”, pues con la promesa del envió del paquete fiscal completo, el Congreso del Estado aseguró que revisarán todos los etiquetados y no aprobarán en ‘Fast Track’.

Diputados y alcaldes del PRI y del PAN se reunieron en el Congreso del Estado en donde aseguraron estar abiertos al diálogo con el gobernador emecista Samuel García, para sacar adelante el presupuesto que se debió entregar desde noviembre del 2023, sin embargo, señalaron que el Poder Ejecutivo no puede entregar ese mismo Paquete Fiscal, ya que las condiciones actuales son diferentes para el estado.

“No puede ser un proceso de “Fast Track”, porque eso es lo que desea el gobernador, porque a él lo único que le interesa son sus 10 mil millones de deuda de largo plazo que está pidiendo.

“Se nos está informando que nos va a entregar el presupuesto que iba a entregar en noviembre del 2023 y que no nos entregaron, ahí no viene ningún daño a la infraestructura, traen la idea de presentar un presupuesto caduco que no tiene la realidad de lo que hoy está viviendo Nuevo León”, dijo Carlos de la Fuente.

Por otra parte, los alcaldes indicaron que esperan que, con la entrega del presupuesto de egresos, también se haga el destrabe de los recursos del fondo municipal del 2023 y los que se les debe de entregar en el 2024, lo que significa un estimado de 4 mil 250 millones de pesos.

“Es una negligencia criminal que el gobierno de Nuevo León tenga 1 mil 750 millones que son parte del presupuesto del 2023, que pertenecen a los municipios, que están listos y están detenidos por un conflicto más político que jurídico.

“Si realmente el gobierno tiene la intención de cambiar su actitud un buen principio es que cumplan con el presupuesto 2023 que ya está autorizado, luego el presupuesto 2024 no es solo un gesto altruista y preocupado por mandar dinero a donde se necesita, el gobierno del estado va a solicitar financiamiento entre 10 a 14 mil millones”, dijo el alcalde de Apodaca, César Garza.

El pasado viernes, el gobernador Samuel García indicó que estaría entregando la Ley de Egresos para poder destinar recursos a la reparación d ellos daños que dejó la tormenta tropical ‘Alberto’ por la entidad.

Dicha Ley de Egresos, según la constitución, debió entregarse antes del 20 de noviembre del 2023, para que fuera revisada por los diputados y posteriormente se votara, sin embargo, el Poder ejecutivo solo entregó la Ley de Ingresos.

Comentarios