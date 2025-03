Congreso del Estado reconoce trayectoria de la 'Nena' Delgado

“Hace 63 años que soy actriz, pero no lo hice sola, lo hice con todos mis compañeros y desde aquí les mando un saludo a todos mis compañeros que estuvieron conmigo en los escenarios, a nombre de ustedes, medios, los productores, a todos los que han hecho posible que la Nena Delgado llegue a esta edad a los escenarios.

“No sé aún qué significa este reconocimiento en mi carrera porque no me habían dicho nada, fue una sorpresa, Ivonne fue la culpable, porque sí me han hecho muchos reconocimientos, pero nunca el Congreso”, dijo Nena Delgado.