Congreso del Estado reconoce a Doctor Arroyo en su bicentenario

El acto contó con la presencia del alcalde anfitrión, Juan José Vargas Rosales, integrantes del Cabildo, legisladores locales y los ediles de municipios vecinos

El Congreso del Estado de Nuevo León trasladó su sede al municipio de Doctor Arroyo para llevar a cabo una Sesión Solemne en el Teatro de los Héroes, con motivo de la conmemoración del bicentenario de la fundación de dicha localidad, clave en la región sur de la entidad.

El acto contó con la presencia del alcalde anfitrión, Juan José Vargas Rosales, integrantes del Cabildo, legisladores locales y los ediles de los municipios vecinos de Galeana, Zaragoza, Mier y Noriega.

Durante la ceremonia, la presidenta del Congreso del Estado, Perla Villarreal Valdez, subrayó que este bicentenario trasciende la celebración histórica para convertirse en un compromiso directo con las comunidades fuera del área metropolitana.

"Desde esta Presidencia queremos que la comunidad de Doctor Arroyo sepa algo con absoluta claridad: que en el Congreso del Estado tiene un aliado", enfatizó Villarreal Valdez, reafirmando la disposición del Poder Legislativo para construir acuerdos que mejoren la calidad de vida en la zona.

Por su parte, el diputado local Javier Caballero Gaona, promotor de la conmemoración y representante del Distrito 24, destacó la historia, identidad y legado de las familias que han consolidado al municipio desde su fundación el 22 de septiembre de 1826.

Caballero Gaona rememoró que el origen de la localidad se dio bajo el impulso de don Cosme Aramberri y con la autorización del entonces gobernador José María Parás y Ballesteros, al tiempo que reafirmó que la educación, la infraestructura, la seguridad y el desarrollo económico del sur siguen siendo prioridades de la agenda legislativa.

Finalmente, el alcalde Juan José Vargas Rosales enfatizó que los 200 años de historia rinden homenaje al trabajo y la cultura de las distintas generaciones que han aportado al progreso del estado, marcando esta fecha como un punto de partida para impulsar mejores oportunidades para las familias de Doctor Arroyo.