Congreso deja 'plantada' mesa de presupuesto 2027 en Nuevo León

El Gobierno estatal destacó mayores recursos federales para 2027, pero reprochó la ausencia del Congreso, la Auditoría y organismos de Derechos Humanos

En medio de una crisis política que mantiene a Nuevo León operando con presupuestos reciclados de años anteriores, la oportunidad de destrabar el Paquete Fiscal 2027 volvió a colapsar por la vía del ausentismo.

El bloque opositor en el Congreso local y los titulares de dependencias clave decidieron ignorar la convocatoria del Poder Ejecutivo para el diseño del próximo gasto público, desatando una nueva confrontación institucional.

A la cita financiera, convocada bajo la instrucción del gobernador Samuel García, acudieron representantes del Poder Judicial, la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral y consejeros del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Sin embargo, el vacío político se hizo evidente ante la ausencia de los diputados del Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que también fueron convocados.

Ante esta ausencia, el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, denunció que existe una doble moral por parte de los líderes opositores, quienes públicamente firman desplegados exigiendo acuerdos, pero en la práctica rechazan sentarse a trabajar con la Tesorería.

“Es muy lamentable, porque sí veíamos que firman un desplegado argumentando que no hay diálogo y se vuelve a poner la mesa; cuando se les convoca para tener esta mesa de diálogo, esta mesa de construcción, pues vemos que, por desgracia, no asisten y, pues, es evidente, sabemos qué colores o quiénes son los que están detrás de esos poderes y es una lástima”, declaró Flores Serna.

La molestia del Ejecutivo escaló al ligar este ausentismo con las épocas más oscuras de la entidad en materia de inseguridad y violencia. Flores Serna no dudó en señalar que las cúpulas partidistas que controlan los organismos faltistas están operando bajo una estrategia de parálisis con fines estrictamente político-electorales de cara al proceso que se avecina.

“Es claro que lo que necesitan ellos es que a Nuevo León le vaya mal para regresar, son los mismos de antes, los mismos de cuando la seguridad estaba mal, cuando teníamos miedo de mandar los niños a los colegios, a las escuelas, cuando teníamos miedo de salir de noche, entonces pues ¿qué están haciendo? Buscando cómo le vaya mal para ver si de esa forma pueden regresar”, resaltó el secretario general.

Por otra parte, el panorama económico estatal se ve favorecido por el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual contempla una bolsa que supera los $293 mil millones de pesos para Nuevo León.

Esta cifra representa un incremento directo de aproximadamente $9 mil millones de pesos en participaciones respecto al periodo anterior, además de la inversión etiquetada para las megaobras federales en la entidad.

Flores Serna aclaró que esta inyección federal servirá como base matemática obligada para afinar la propuesta que el Ejecutivo enviará al Congreso local de manera anticipada el próximo 15 de octubre, adelantándose a la fecha límite legal del 20 de noviembre.

El objetivo de presentar el plan con un mes de anticipación es forzar un análisis profundo y evitar otra reconducción que paralice las obras públicas en los municipios.

El Gobierno del Estado confirmó que la mesa de negociación no se cierra y que este mismo viernes se llevará a cabo una segunda reunión con los presupuestos técnicos sobre la mesa.

El Poder Ejecutivo reiteró que mantendrá las puertas abiertas de forma institucional las veces que sea necesario, advirtiendo que cuando los políticos fallan en el acuerdo, los únicos afectados son los ciudadanos en las calles, escuelas y hospitales.