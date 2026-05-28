Congreso de NL concluye periodo sin Presupuesto 2026

La líder de la fracción de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, señaló al PRI y al PAN de "manosear" el Paquete Fiscal y presentar una propuesta sin equilibrio

Tras una extensión de 15 días en el periodo ordinario con la intención de destrabar el Paquete Fiscal 2026, el Congreso del Estado concluyó sus sesiones sin alcanzar el objetivo. Coordinadores de las bancadas del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Morena coincidieron en que la falta de voluntad política y el choque de acuerdos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo frenaron la negociación.

Congreso cierra periodo sin acuerdo sobre el Paquete Fiscal 2026

Ante este escenario, Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN, confirmó que el Estado operará mediante la tácita reconducción del Presupuesto 2025.

“Hoy cerramos el periodo, ustedes vieron que hubo voluntad del Legislativo buscando llegar a un acuerdo con el Ejecutivo para eso ampliamos otros 15 días el periodo para haber si había una oportunidad, pero ni siquiera hubo un acercamiento”, indicó De la Fuente. “Es lamentable que Nuevo León siga avanzando con una reconducción presupuestal y estamos viendo claramente una problemática financiera”.

MC acusa “manoseo” del presupuesto

Por su parte, la líder de la fracción de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, señaló al PRI y al PAN de "manosear" el Paquete Fiscal y presentar una propuesta sin equilibrio financiero. Sin embargo, respaldó las acciones estatales.

“Lamentablemente ha habido un manoseo muy importante que lo han llevado al extremo ya. Primero el PRI y PAN ellos solos creando un presupuesto sin ningún equilibrio financiero, que lo hemos señalado nosotros, después se alían con Morena e intentan sacar otro documento completamente distinto con nuevos conceptos y de ahí en adelante lo que resulta es que no hay seriedad por parte de lo que se propone”, indicó Pámanes. “En este caso (hay que) seguir avanzando, es lo que le corresponde al Gobierno del Estado, el Gobernador (Samuel García) ha sido muy claro en señalar que ninguno de los conflictos políticos podrá frenar el avance de Nuevo León”.

Morena pide retomar diálogo con el Ejecutivo

Desde la bancada de Morena, su coordinador Mario Soto lamentó la falta de apertura del Ejecutivo, pero matizó que el diálogo debe continuar debido a las presiones económicas actuales.

“El Ejecutivo tiene problemas de pago a proveedores y temas de financiamiento a corto plazo; sería bueno retomar el diálogo”, apuntó.

PRI descarta aprobación posterior del presupuesto

En contraste, Lorena de la Garza, presidenta de la Comisión de Presupuesto, descartó tajantemente una aprobación posterior.

“Yo no le veo voluntad (al Gobernador) de querer seguir haciendo una consideración con el Congreso, él sabe que hoy es el día en que se cierra el periodo y no hubo una comunicación para avanzar en estos temas”, cuestionó De la Garza. “En el ocaso de su administración yo espero que tome la decisión de hacer las cosas bien y que piense a pensar en las consecuencias y en lo difícil que va a tener su año siete porque el Gobernador ya debe estar pensando en más en la integración de libros blancos, en la consolidación de todas sus cuentas, en tema de ir cerrando la administración porque ya entró en esa etapa”, concluyó.

Además del Paquete Fiscal 2026, el Congreso local dejó pendiente la reforma electoral, cuya fecha límite de aprobación en Nuevo León vence el próximo 30 de junio.