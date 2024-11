Congreso busca acabar con choques 'estorbosos'

Cada vez son más las administraciones e instituciones públicas que se suman a acabar de una vez por todas con los llamados ‘choques estorbosos’, es decir, incidentes viales no graves, que agudizan el caos vial de la zona metropolitana al no ser retirados de las vías en tanto no llega el seguro. Ahora, el Congreso de Nuevo León busca fortalecer el proyecto, mientras que más municipios se anotan.

Así lo dio a conocer la presidenta del Congreso de Nuevo León, la priista Lorena de la Garza, quien explicó que desde el Poder Legislativo ya se trabaja en convocar a mesas de trabajo, y celebró que ayuntamientos como Monterrey, Apodaca y San Pedro se animaron a entrar al tema.

Además, aseguró que a este listado de alcaldías se suma también la de San Nicolás, por lo cual, cuatro de los siete principales municipios metropolitanos están interesados en implementar mecanismos para agilizar la vialidad en choques lamineros.

‘‘Vamos avanzando, también vi que en Apodaca los elementos de tránsito ya pueden mover los vehículos cuando pasan accidentes menores; vi que en San Pedro también lo están trabajando.

‘‘El alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, también me dijo que están dispuestos a trabajar. Entonces, pues ahí va la iniciativa, y ojalá que esto pueda hacer una realidad para poder aliviar, aunque sea un poco, el tráfico en el que vivimos todos los días”, dijo Lorena de la Garza.

Lorena de la Garza dijo en un comunicado que el Congreso local llamará a mesas de trabajos para que los municipios se coordinen y ejecuten reformas a los reglamentos de tránsito que contribuyan con este fin.

Esto ocurre un día después de que la Asociación de Alcaldes de Nuevo León, en voz del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, afirmara que están dispuestos a acabar con esta problemática que afecta a toda la ciudadanía.

De la Garza Venecia afirmó que ella ya había hecho tal planteamiento desde febrero del año pasado, por lo que le alegra que esta tema se retome en la agenda de los ediles.

“En 2023, Nuevo León registró más de 80,000 accidentes viales, liderando a nivel nacional.

“En Monterrey y su zona metropolitana fueron más de 73,000, causando problemas de tráfico, afectando la seguridad y la productividad”, manifestó la legisladora.

