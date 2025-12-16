Congreso aprueba redefinir límites entre Monterrey y San Nicolás

El Congreso de Nuevo León avaló por unanimidad la modificación de límites territoriales entre Monterrey y San Nicolás, con consenso de ambos municipios

El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó por unanimidad en Sesión Ordinaria el dictamen para definir y modificar los límites territoriales entre los municipios de Monterrey y San Nicolás de los Garza.

La decisión legislativa se tomó con base en el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, presentado en Tribuna por el Diputado Tomás Montoya.

El proceso de redefinición territorial se originó a partir de una solicitud enviada al Ayuntamiento de Monterrey el pasado 10 de julio por el Dr. Santos Guzmán López, Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

La solicitud pedía la colaboración de los presidentes municipales Adrián de la Garza Santos (Monterrey) y Daniel Carrillo (San Nicolás de los Garza) para estudiar la incorporación formal de un área de 33,679.520 metros cuadrados al municipio de San Nicolás.

Un punto clave del expediente es que la redefinición de límites se realizó con el consenso total de ambas administraciones municipales.

Ambos Ayuntamientos aprobaron el acuerdo por unanimidad de sus integrantes.

El dictamen señala que estos actos se realizan con el objetivo de beneficiar la realización de un proyecto en referencia (probablemente relacionado con la UANL), brindando certeza jurídica a los actos administrativos y legales futuros en dicha área.

La votación final en el Pleno del Congreso resultó en la aprobación unánime por parte de los legisladores.