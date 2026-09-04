`Congreso amañado no me quiere dar dinero´: Samuel

El gobernador Samuel García declaró que el Congreso Local está "amañado" y no quiere autorizarle el presupuesto.
Tras cuatro años fiscales sin presupuesto estatal aprobado y luego de que el pasado miércoles las bancadas del PRI, PAN, Morena, Independiente y PRD desairaran un encuentro convocado por la administración estatal para planear el paquete de egresos para el 2027, el mandatario estatal se refirió así a la legislatura local:
"Acuérdense que aquí el Congreso no me quiere dar presupuesto, está amañado en no darme dinero", aseguró.
En un evento con ganaderos, García Sepúlveda destacó que, pese a eso, se ha avanzado.
Afirmó que ha sabido hacer frente a diversos problemas y plagas, como la del gusano barrenador.
Aclaró que, con ayuda del gobierno federal, se le asignaron 60 millones de pesos al secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario del gobierno estatal, Marco González Valdez, para contener esa plaga, además de 120 millones de pesos en programas de sanidad y temas con la Unión Ganadera.
"Se le dieron casi 60 millones de pesos que no estaban... y aun así, se le dio al señor 60 millones y lograste con Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), gobierno federal, también agradecerle; logramos hacer un barrido, hacer contención. Y entiendo que hoy el tema está controlado. Y si llega a haber un brote, algún tema, por favor, háganoslo saber para apoyarlos", aseveró.