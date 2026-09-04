`Congreso amañado no me quiere dar dinero´: Samuel

Pese al conflicto con la legislatura, el mandatario destacó la asignación de apoyos federales para contener el gusano barrenador.

El gobernador Samuel García declaró que el Congreso Local está "amañado" y no quiere autorizarle el presupuesto.

Tras cuatro años fiscales sin presupuesto estatal aprobado y luego de que el pasado miércoles las bancadas del PRI, PAN, Morena, Independiente y PRD desairaran un encuentro convocado por la administración estatal para planear el paquete de egresos para el 2027, el mandatario estatal se refirió así a la legislatura local:

"Acuérdense que aquí el Congreso no me quiere dar presupuesto, está amañado en no darme dinero", aseguró.

En un evento con ganaderos, García Sepúlveda destacó que, pese a eso, se ha avanzado.

Afirmó que ha sabido hacer frente a diversos problemas y plagas, como la del gusano barrenador.

Aclaró que, con ayuda del gobierno federal, se le asignaron 60 millones de pesos al secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario del gobierno estatal, Marco González Valdez, para contener esa plaga, además de 120 millones de pesos en programas de sanidad y temas con la Unión Ganadera.