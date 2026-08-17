Congregan a más de 4 mil en asamblea en García

Ciudadanos y legisladores manifestaron su apoyo a los proyectos estatales y reiteraron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La explanada de la presidencia de García reunió a más de 4,000 personas durante la Asamblea Informativa en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, la cual fue encabezada por el alcalde Manuel Guerra Cavazos.

Durante el evento, el alcalde llamó a seguir manteniendo la unidad.

Hoy debemos mandar un mensaje muy claro desde García para todo México y el mundo.

Estamos aquí mostrando algo muy importante: unidad y fortaleza. Nuestro movimiento está

“Más fuerte que nunca”, expresó.

El alcalde estuvo acompañado de su esposa Ana Paula Ríos Garza; también por integrantes de movimiento como Anabel del Roble Alcocer Cruz, así como legisladores tanto locales como federales.

Destacó que este esquema de trabajo territorial fue el que llevó el proyecto al municipio y aseguró que servirá de referencia para extenderse a todo Nuevo León. También calificó a García como un municipio hospitalario, caracterizado por el trabajo, el esfuerzo y la participación de su gente.

Sostuvo que la cohesión política debe dar resultados concretos y traducirse en una mejor calidad de vida para las familias, resaltando que la política y las decisiones de México corresponden exclusivamente a los mexicanos, rechazando cualquier intento de intervención externa.

Agradeció el impulso del Gobierno de México en proyectos clave como el Tren, preparatorias y una nueva clínica, y pidió a los asistentes respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Presidenta, no estás sola”, expresó el alcalde.

Manuel Guerra destacó la gran capacidad de organización en García para impulsar la transformación en todo Nuevo León.