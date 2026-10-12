Congrega Clara Luz Flores a 3 mil personas en García

La coordinadora estatal encabezó una asamblea con más de tres mil personas junto al alcalde Manuel Guerra para consolidar el proyecto.

Ante una concentración de más de 3 mil militantes, simpatizantes y ciudadanos, Clara Luz Flores Carrales encabezó una Asamblea Informativa en el municipio de García. En el encuentro, la coordinadora estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Nuevo León lanzó un llamado a la unidad para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación en la entidad.

El evento político contó con el respaldo de liderazgos nacionales y locales. Entre los asistentes destacaron el senador Alejandro Murat; Guillermina Alvarado, titular de CONOCER; Tomás Montoya, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local; así como el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, junto a regidores del Ayuntamiento y diputadas federales.

Durante su discurso, Flores instó a la estructura partidista a mantener la organización de cara a los próximos retos políticos.

"Unidas y unidos es como vamos a lograr que llegue la Cuarta Transformación a Nuevo León. Así como Morena fue y es la esperanza de México, ahora vamos a lograr que sea la esperanza de Nuevo León y de sus municipios", declaró.

Asimismo, la coordinadora estatal respondió a los cuestionamientos y campañas en su contra, comparando su situación con los procesos de resistencia que vivieron en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo.

"A las mujeres y a quienes integramos este proyecto, las calumnias y las mentiras no nos vencen; al contrario, nos hacen más fuertes estoy lista para hacer historia en Nuevo León", aseveró.

En su intervención, el alcalde Manuel Guerra Cavazos sumó su apoyo a la estrategia estatal y fijó el panorama para la región periférica.

"Llevaremos la transformación a Nuevo León como la trajimos a García", concluyó.