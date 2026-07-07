Confusión al conducir termina en fuerte choque sobre Av. Madero

El percance ocurrió en el cruce de Vicente Suárez y la avenida Francisco I. Madero, en la colonia Modelo, donde ambos automóviles colisionaron

Un choque entre dos vehículos compactos registrado la mañana de este lunes movilizó a elementos de la Policía de Monterrey y de Tránsito Municipal, generando afectaciones momentáneas a la circulación, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

El percance ocurrió en el cruce de Vicente Suárez y la avenida Francisco I. Madero, en la colonia Modelo, donde ambos automóviles colisionaron cuando circulaban por esta importante vialidad. De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se habría originado durante una maniobra de incorporación y giro.

Una mujer que viajaba como acompañante de uno de los conductores fue valorada en el lugar por personal de la aseguradora del vehículo en el que viajaba, sin que fuera necesario su traslado a un hospital, ya que no presentaba lesiones de consideración.

Por su parte, el otro conductor, identificado como Roger y originario de Veracruz, señaló que seguía la ruta indicada por una aplicación de navegación al momento del accidente. Presuntamente, no cuenta con aseguradora y permaneció en el sitio a la espera de definir su situación, mientras se realiza el procedimiento correspondiente.

Un oficial de Tránsito de Monterrey se mantuvo en el lugar para agilizar la circulación y evitar mayores complicaciones viales.