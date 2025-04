Confunde freno y se estrella en tienda de conveniencia

Un conductor confundió el pedal de freno y se estrelló contra la fachada de una tienda de conveniencia en la Colonia Ex Hacienda Santa Rosa, en Apodaca

Un conductor confundió el pedal de freno y se estrelló contra la fachada de una tienda de conveniencia en la Colonia Ex Hacienda Santa Rosa, en Apodaca. En el vehículo Nissan Tiida, con placas RXT-774-B, viajaban Omri Omar Durán Porras, de 21 años, y Zara Bella Torres Porras, de 47.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron el incidente y confirmaron que no hubo personas lesionadas, solo golpes leves a los ocupantes, quienes no requirieron traslado médico. Por fortuna, no había clientes ni empleados detrás del ventanal impactado, evitando así una posible tragedia. Oralia Garza Álvarez, encargada de la tienda, de 50 años, fue quien reportó el incidente a las autoridades.

Agentes de tránsito se encargaron de retirar el vehículo con una grúa, mientras los brigadistas verificaron que no existieran riesgos adicionales en el lugar.

