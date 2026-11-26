Arnulfo de Jesús, presunto responsable, permanece detenido y la segunda instancia ratificó la resolución judicial por el delito de feminicidio

La vinculación a proceso de Arnulfo de Jesús, señalado por el feminicidio de Pamela Yajaira Alvarado, fue confirmada esta semana por un magistrado, luego de que la defensa presentara un recurso de apelación.

El vicefiscal, Alejandro Carlín Balboa, informó que el presunto responsable permanece detenido y que la segunda instancia ratificó la resolución judicial por el delito de feminicidio.

“Cabe mencionar que ya se encuentra detenida una persona, la cual fue vinculada. Esta persona, en su carácter de investigado, interpuso el recurso de apelación y en esta semana se confirmó esta vinculación por parte de la segunda instancia, es decir, por un magistrado, y está por el delito de feminicidio”

Cabe recordar que Pamela Yajaira, de 25 años, fue localizada con graves quemaduras el pasado 10 de julio, en la colonia Lomas del Sol, en el municipio de Juárez, y falleció durante la madrugada del día siguiente en un hospital.

Por este caso, la Fiscalía cateó y aseguró una quinta propiedad del cantante Arnulfo Jr., donde se recabaron indicios para la investigación.