Confirman una sola denuncia contra exentrenador de la Prepa 9

Tras su vinculación por delitos sexuales, el juez de control determinó que el acusado permanezca en prisión mientras se desarrollan las investigaciones

El fiscal general del estado, Javier Flores, confirmó que hasta el momento existe una sola denuncia formal contra el exentrenador de tochito de la Preparatoria 9 de la UANL.

“Es una sola carpeta la que se tiene”, declaró el fiscal al referirse al caso, que involucra a una menor de 16 años, cuya identidad se encuentra legalmente protegida.

Apenas el jueves, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que Reynaldo “N”, de 29 años, fue vinculado a proceso el pasado 22 de febrero de 2026, tras la audiencia inicial en la que se le imputaron los delitos de violación, violación equiparada, abuso sexual, acoso y corrupción de menores.

Como medida cautelar, el juez de control determinó que el acusado permanezca en prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones.

“Se están haciendo las investigaciones, está vinculado a proceso con prisión preventiva”, reiteró el fiscal estatal, al subrayar que el proceso judicial continúa en curso.

En sus redes sociales, el ahora imputado mantenía actividad constante hasta el 16 de febrero de este año, donde compartía fotografías y mensajes junto a su familia y con integrantes del equipo de tochito de la Preparatoria 9.

Las autoridades no descartan que puedan surgir nuevas denuncias conforme avance la investigación.