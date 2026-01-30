Confirman tercer caso de sarampión en Nuevo León en 2026

El total acumulado de casos confirmados entre 2025 y 2026 alcanza 7,732 contagios en el país, según la información oficial de Salud Federal

La Secretaría de Salud federal confirmó el tercer caso de sarampión en Nuevo León en 2026, de acuerdo con el informe nacional más reciente sobre el brote en México. El registro aparece dentro del reporte diario con corte al 29 de enero.

Qué estado tiene la mayor incidencia de sarampión

En lo que va de 2026, Jalisco es la entidad con mayor tasa de incidencia, con 754 casos confirmados acumulados este año. Además, concentra 1,470 casos probables reportados. No se registran defunciones en ese estado durante el periodo actual.

Durante 2025, Chihuahua encabezó la incidencia nacional con 4,493 casos confirmados, además de 21 defunciones. Para 2026, esa entidad muestra una reducción marcada, con 8 casos confirmados. En el acumulado de ambos años, Chihuahua suma 4,501 casos confirmados.

Qué entidad reporta la menor incidencia en 2026

El reporte ubica a varias entidades con tasa de incidencia de 0.00 en 2026, entre ellas Coahuila, Campeche, Tamaulipas, San Luis Potosí y Quintana Roo, debido a que no registran casos confirmados en el periodo actual, aunque sí presentaron registros en 2025.

Comparación nacional entre 2025 y 2026

A nivel nacional, 2025 cerró con 6,430 casos confirmados de sarampión, 15,743 probables y 25 defunciones. En contraste, lo que va del 2026 acumula 1,372 casos confirmados y 3,805 probables.

El total acumulado de casos confirmados entre 2025 y 2026 alcanza 7,802 contagios en el país, según la información oficial de Salud Federal.