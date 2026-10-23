Confirman siete detenidos tras muerte en anexo de Guadalupe

De manera preliminar, se presume que la víctima murió a consecuencia de golpes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido

La muerte de Ángel Francisco Rodríguez Zamarrón al interior de un centro de rehabilitación contra las adicciones, en el municipio de Guadalupe, ya es investigada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que busca esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida.

El caso se registró en un anexo Pazer AC, Centro Integral contra las Adicciones ubicado en la colonia Xochimilco, donde la víctima presuntamente habría sido agredida físicamente.

Al ser cuestionado sobre la causa del fallecimiento y la situación legal de las personas detenidas, el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que siete personas se encuentran detenidas por resistencia de particulares. “Son siete personas las que se encuentran detenidas por resistencia de particulares”, señaló el funcionario.

Flores Saldívar explicó que las autoridades realizan diligencias para avanzar en la investigación, entre ellas la revisión de las cámaras de videovigilancia, con el objetivo de confirmar cómo ocurrieron los hechos.

De manera preliminar, el fiscal indicó que el fallecimiento del joven de 35 años estaría relacionada con golpes; sin embargo, será necesario establecer mediante las diligencias periciales correspondientes la causa de su muerte.

’’Al parecer, la causa de la muerte es por golpes, como llegó el fallecimiento’’.

El caso se dio a conocer luego de que la víctima fuera trasladado a instalaciones médicas y posteriormente al Hospital Universitario, en Monterrey, donde se confirmó que ya no contaba con signos vitales.