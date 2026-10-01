Confirman muerte por infarto de menor localizada en Plaza Cumbres

El hallazgo ocurrió al interior de una tienda comercial ubicada en la zona de Cumbres, donde la joven fue encontrada sin vida dentro de los probadores

La menor de edad localizada sin vida dentro de los probadores de una tienda departamental en Plaza Cumbres, en Monterrey, murió a causa de un infarto, de acuerdo con los resultados preliminares de la autopsia.

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que la menor también presentaba padecimientos desde su nacimiento, los cuales habrían estado relacionados con su fallecimiento.

"Lo que arroja hasta el momento la autopsia es un infarto. La menor tenía padecimientos de su nacimiento", señaló el fiscal.

El hallazgo ocurrió al interior de una tienda comercial ubicada en la zona de Cumbres, donde la joven, quien no ha sido identificada públicamente, fue encontrada sin vida dentro de los probadores.

El reporte provocó una movilización de policías municipales, elementos de Fuerza Civil, agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes acudieron para realizar las diligencias correspondientes.

Aunque inicialmente se investigó el fallecimiento como un hecho que requería ser esclarecido, los resultados de la autopsia apuntan a que la menor murió por causas naturales.