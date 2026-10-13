Confirman la libertad de un implicado en ataque al Casino Royale

De acuerdo con Samara Pérez, vocera del colectivo de víctimas del ataque, se confirmó la liberación de un sujeto, mientras que otro sigue preso

Tu navegador no soporta el elemento de video.

A 15 años sin respuestas y con la noticia de que uno de los sospechosos del atentado del Casino Royale quedó en libertad, integrantes del colectivo de víctimas acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado donde exigieron ser atendidos por el fiscal, Javier Flores.

El funcionario recibió a los familiares, dándoles avances de la investigación, así como el paradero de los sujetos implicados, quienes se dijo habían sido liberados.

De acuerdo con Samara Pérez, vocera del colectivo de víctimas del ataque y madre de una de las personas fallecidas, confirmó la liberación de uno de ellos, mientras que otro permanece internado en un centro de reinserción social.

“Hay uno que se encuentra todavía en un penal; otro, lamentablemente, sí salió. Nos dicen que era por procesos federales que se iniciaron por dentro. Las familias no somos investigadoras; las familias exigimos respuestas únicamente porque, recordemos, 52 muertes no deben quedar impunes”, dijo Samara Pérez.

Mencionó que mensualmente tendrán mesa de diálogo con el fiscal y la FGJ para continuar siendo informados de los avances de la investigación.

Para ellos, la libertad de este hombre, quien es señalado como uno de los participantes de aquel terrible día del 2011, es un golpe directo, hacia ellos, pues tienen 15 años esperando respuestas.

Finalmente, destacaron que no hay muchas respuestas por parte de la Fiscalía, pues se trata de una investigación federal; no obstante, se continuará en estrecha coordinación.