Confirman fallecimiento de Omar Cervantes tras hospitalización

El periodismo de Nuevo León perdió a uno de sus referentes: Omar Cervantes Rodríguez, comunicador de 58 años, quien deja un legado tras una trayectoria en medios de comunicación.

Su hermano, Oswaldo Cervantes, confirmó el deceso luego de varios días de hospitalización en el Hospital Zambrano Hellion debido a una enfermedad respiratoria derivada de un cuadro de neumonía.

Reportan fallecimiento tras complicaciones médicas

De acuerdo con familiares y amigos, Cervantes Rodríguez permanecía hospitalizado y, tras reportarse un cuadro de muerte cerebral, se informó oficialmente su partida.

Además de su labor periodística, también se desempeñaba como analista político y coach fitness mediante su iniciativa “La Alegría de Vivir En Plenitud”.

Trayectoria en prensa y televisión

Nació el 28 de septiembre de 1967 e inició su carrera en 1986 en la prensa escrita, donde participó en coberturas informativas y trabajos editoriales que marcaron su formación profesional.

Posteriormente se integró a TV Azteca Noreste, donde alcanzó la dirección de Noticias, encabezando la estrategia editorial y la coordinación de equipos informativos.

Familiares y colegas lamentan su partida

Le sobreviven sus hijos Pedro, José Ángel y Ana Gabriela. Su padre, hermanos y demás familiares expresaron su pesar por su fallecimiento.

Amigos y colegas destacaron su profesionalismo y compromiso con el ejercicio periodístico.