Confirman dos abatidos y aseguramiento de armas en Vallecillo

De acuerdo con el reporte preliminar, los civiles armados dispararon contra los policías, quienes repelieron la agresión

Dos civiles armados abatidos, dos armas de fuego y un vehículo asegurados fue el saldo que confirmó la Secretaría de Seguridad de Nuevo León tras la activación del Operativo Muralla en el municipio de Vallecillo.

El secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla Vargas, informó que el despliegue se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, luego de los acontecimientos registrados en Matamoros, Tamaulipas.

“Se activó la operación muralla por Nuevo León, en coordinación con la Defensa y con la Guardia Nacional y los resultados fueron el aseguramiento de dos armas de fuego, un vehículo, así como dos abatidos”, declaró.

De acuerdo con el reporte preliminar, los civiles armados dispararon contra los policías, quienes repelieron la agresión.

No se reportaron elementos de seguridad lesionados.

Por otra parte, Escamilla Vargas informó que el Grupo de Coordinación Metropolitana registró 94 detenidos, 12 vehículos y 13 armas de fuego aseguradas durante la semana.