Confirman denuncia formal tras desaparición de regia en Reynosa

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, sin que hasta el momento se haya pedido colaboración a la Fiscalía de Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ya cuenta con una denuncia formal por la desaparición de la regiomontana Lorena Cortez Villa, ocurrida el pasado 1 de octubre en el municipio fronterizo de Reynosa, Tamaulipas.

La información fue confirmada por el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar. La denuncia fue presentada entre el miércoles y jueves de esta semana, luego de que apenas el miércoles por la mañana, la Fiscalía estatal había señalado que no existía registro formal del caso.

“Se presentó denuncia formal en el vecino estado de Tamaulipas. No se ha pedido ninguna colaboración para nosotros, pero estamos al tanto por si se requiere alguna colaboración con aquella entidad brindarla en todo momento”, dijo Flores Saldívar tras la reunión de seguridad celebrada esta mañana en Palacio de Gobierno.

Lorena Cortez Villa, de 36 años, viajó a Reynosa por motivos de trabajo, sin embargo, desde el 1 de octubre no se tiene rastro de su paradero.

A pesar de la denuncia, ni la Fiscalía de Tamaulipas ni la Comisión Estatal de Búsqueda del mismo estado han emitido hasta el momento una ficha oficial de búsqueda en sus portales o redes sociales.

En redes continúa circulando únicamente la publicación que realizó su esposo, Carlos León, un día después de su desaparición.

En ella relata que Lorena llegó al aeropuerto de Reynosa alrededor de las 3 de la tarde y se dirigía hacia un hotel en la zona centro junto a dos compañeras de trabajo, cuando fueron interceptadas por varias camionetas.

Presuntamente los tripulantes les robaron dinero y teléfonos, pero solo a Lorena presuntamente la privaron de su libertad.