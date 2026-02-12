Confirman creación de Fiscalía de Inteligencia Financiera

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, dijo que así se fortalecen las facultades de investigación financiera en el ámbito penal.

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, confirmó que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León contará con una Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalara la reforma que permite trasladar la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal (UIFE) de la Tesorería a la Fiscalía.

Flores Saldívar explicó que con la determinación del máximo tribunal se valida el decreto 196 aprobados por el Congreso local, el cual contempla la creación formal de esta nueva fiscalía especializada dentro de la Fiscalía General del Estado, fortaleciendo así las facultades de investigación financiera en el ámbito penal.

La Suprema Corte resolvió por mayoría, con un proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero, que la UIFE estatal no desaparece, pero sí ve acotadas sus funciones a tareas administrativas y fiscales, dejando de concentrar de manera exclusiva facultades como el congelamiento de cuentas bancarias a nivel local.

Con esta resolución, dicha facultad ya no será exclusiva de la Tesorería estatal, ya que tanto la UIFE como la nueva Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera podrán intervenir en este tipo de procedimientos, conforme a sus atribuciones legales.

El fiscal general destacó que esta reorganización permitirá un mejor control, mayor certeza jurídica y un uso más técnico de la inteligencia financiera, al quedar bajo la conducción de la Fiscalía, con un enfoque estrictamente legal y de procuración de justicia.

La creación de esta fiscalía especializada se da en un contexto en el que la UIFE estatal había sido señalada por presunto uso político en administraciones anteriores, por lo que la resolución de la Corte redefine sus alcances y establece nuevos equilibrios institucionales en el manejo de la inteligencia financiera en Nuevo León.