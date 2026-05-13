Confirman caída de El Mamado, ligado a red de huachicol y al CDN

José Antonio “N”, exfisicoculturista y exaspirante a futbolista, fue detenido en NL por presuntos vínculos con una red de huachicol ligada al CDN.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este martes la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste durante una serie de operativos y cateos realizados el pasado fin de semana en Nuevo León.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario detalló que entre los capturados se encuentra José Antonio “N”, alias “El Titán” o “El Mamado”, identificado por autoridades federales como uno de los presuntos líderes de una red dedicada al contrabando y comercialización ilegal de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos.

También fueron detenidos Rosario “N”, Juan de Dios “N” y, de acuerdo con fuentes consultadas por El Horizonte, Jesse “N”, capturado en un inmueble ubicado en Valle de San Ángel, en el municipio de San Pedro Garza García.

Operativos derivan de investigación por buque asegurado en Tamaulipas

García Harfuch explicó que estas acciones derivan de trabajos de inteligencia relacionados con el aseguramiento del buque Challenge Procyon, interceptado en marzo de 2025 en el puerto de Altamira, Tamaulipas.

La embarcación transportaba aproximadamente 10 millones de litros de diésel presuntamente ingresado de manera ilegal al país.

“Este fin de semana se realizaron acciones coordinadas derivadas de trabajos de inteligencia e investigación”, informó el titular de la SSPC.

Como parte de las indagatorias, elementos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República ejecutaron cuatro órdenes de cateo en distintos inmuebles de Nuevo León.

Durante los operativos se aseguraron armas de fuego, dosis de droga, vehículos y diversos objetos presuntamente utilizados para actividades ilícitas.

Además, las autoridades localizaron animales exóticos dentro de algunos de los inmuebles intervenidos, aunque hasta el momento no se ha precisado el número ni las especies encontradas.

Red operaba con empresas fachada y vínculos criminales

Las investigaciones señalan que la organización utilizaba esquemas de contrabando, empresas fachada y mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos generados mediante la venta ilegal de combustible.

Asimismo, las autoridades detectaron que esta célula mantenía vínculos con el Cártel del Noreste y operaba rutas de traslado y distribución de hidrocarburos en distintos puntos del país.

“Esta red criminal mantiene vínculos con el Cártel del Noreste”, puntualizó García Harfuch.

Las autoridades también investigan posibles nexos entre José Antonio “N” y Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”, identificado como socio mayoritario de una empresa presuntamente dedicada a la comercialización ilegal de hidrocarburos.

De promesa del futbol y fisicoculturista a investigado federal

Antes de aparecer en investigaciones federales por huachicoleo, José Antonio “N” construyó una trayectoria vinculada al deporte.

De acuerdo con versiones, el ahora detenido buscó convertirse en futbolista profesional y habría formado parte de fuerzas básicas de clubes como Tigres, América, Puebla y Atlante.

Sin embargo, una fractura en el antebrazo habría frenado su carrera deportiva, llevándolo posteriormente al mundo del fisicoculturismo y las pruebas de fuerza extrema.

En 2016 logró obtener el tercer lugar en el Campeonato Mexicano IFBB dentro de la categoría de superpesados, consolidándose como una figura reconocida dentro del fisicoculturismo nacional.

A través de sus redes sociales, José Antonio “N” solía compartir imágenes relacionadas con competencias y entrenamientos, mostrando su desarrollo físico y musculatura.

Ahora, años después de su etapa deportiva, su nombre figura dentro de investigaciones relacionadas con el tráfico ilegal de hidrocarburos y presuntos vínculos con el crimen organizado.