Confirman ataque directo contra menor en la colonia Pedro Lozano

Luego de que se registrara el ataque armado a un adolescente de 14 años en la colonia Pedro Lozano, las autoridades confirmaron que se trató de una agresión directa presuntamente vinculada con la venta de drogas en la zona.

El secretario de Seguridad de Monterrey, Eduardo Quiroz, señaló que en ese sector se tiene conocimiento de puntos de venta de droga, lo que refuerza la línea de investigación.

“El muchacho, el joven de 14 años, recibe un impacto en la espalda con trayectoria de salida hacia el cuello. El muchacho está en el hospital, su madre fue la que lo llevó a atenderse. En esa zona es común que existan tiendas o puntos de venta. El ataque no fue un hecho fortuito, fue directo el ataque. Nosotros tenemos los videos de lo que pasó, tenemos ahí algunas imágenes y hay alguna evidencia que por obvias razones, no puedo dárselas aquí en público pero que ya fueron enviadas a la Fiscalía donde ya está avanzando la investigación con relación a este atentado”, explicó Eduardo Quiroz en la reunión de seguridad.

Por su parte, el fiscal del estado, Javier Flores, informó que ya se cuenta con datos suficientes para ubicar a los presuntos responsables del atentado

“Se tiene los datos que dio el secretario de Monterrey y se están realizando todas las investigaciones. Hay datos que pueden reconocer a los perpetradores de ese crimen y se va actuar al respecto en la integración de la carpeta”, dijo.

El hecho ocurrió la tarde del lunes, alrededor de las 16:00 horas, sobre la calle Héroes de Nacozari, a la altura de un parque público. En un inicio se reportó como un enfrentamiento, pero las autoridades precisaron que dos camionetas llegaron al lugar y sus hombres armados dispararon contra el menor.

La víctima fue trasladada por su madre a un hospital del área metropolitana, donde continúa recibiendo atención médica. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.