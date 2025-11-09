Confirman aprehensión de dos hombres por robo en casa de Santiago

Estos presuntos delincuentes amagaron a un matrimonio para robarles alrededor de $240,000 pesos en joyas y dinero en efectivo

La Agencia Estatal de Investigaciones aprehendió a dos hombres en Monterrey, por su presunta responsabilidad en el robo con violencia de una vivienda registrado el pasado martes, en el municipio de Santiago.

Esto sucedió en calles de la colonia Nueva Morelos, donde Javier "N" y Alejandro "N", de 34 y 35 años de edad respectivamente, fueron detenidos por su presunta responsabilidad en los delitos de robo ejecutado con violencia y agrupación delictuosa.

De acuerdo con las investigaciones, los presuntos delincuentes ingresaron a una vivienda de la colonia San José para sustraer dinero en efectivo y objetos de valor, cuyo valor asciende a los $240,000 pesos. Al percatarse sobre la presencia de un matrimonio en el domicilio, los ladrones los amagaron con un arma de fuego, además de golpear y someter al hombre.

Por estos hechos, ambos fueron internados en una prisión y puestos a disposición de un juez de control del Estado.