Confirman 50 años de prisión a tres por secuestro en Hidalgo, NL

Un juez confirmó la sentencia condenatoria contra tres personas por un secuestro ocurrido en 2019. La víctima continúa sin ser localizada.

Un juez confirmó la sentencia de 50 años de prisión para Adrián Alfonso “N”, Vidala Yahaira “N” y Nicolás “N”, al encontrarlos penalmente responsables del delito de secuestro agravado, tras la reposición del proceso penal por hechos registrados en octubre de 2019 en el municipio de Hidalgo, Nuevo León.

Durante la audiencia celebrada en julio de 2026, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León presentó nuevamente las pruebas y testimonios que acreditaron la participación de los tres acusados. El juzgador determinó que el Ministerio Público demostró plenamente su responsabilidad como autores materiales del crimen, por lo que ratificó la sentencia condenatoria obtenida previamente.

De acuerdo con la investigación, el 8 de octubre de 2019 la víctima, un hombre identificado únicamente con las iniciales M.A., fue privada de la libertad con violencia en calles de la colonia Cuauhtémoc. Posteriormente fue trasladada a un domicilio cercano al camino a Potrero Grande, donde presuntamente fue golpeada con un barrote hasta quedar inconsciente. Después, los responsables se llevaron el cuerpo en un vehículo y, hasta la fecha, su paradero continúa siendo desconocido.

Además de la pena de prisión, el juez impuso a los sentenciados el pago de una multa y ordenó la reparación del daño, que incluye la indemnización por muerte y los gastos funerarios en los términos establecidos por la ley. La resolución reafirma la responsabilidad penal de los tres implicados en uno de los casos de secuestro que aún mantiene sin localizar a la víctima.