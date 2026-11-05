Confirma Tamaulipas trasvase de 160 millones de m³ desde NL

El trasvase de agua de la presa El Cuchillo, a la Marte R. Gómez, será de 160 millones de Mm³, el cual se realizará en los próximos días

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya determinó que sí habrá trasvase de agua de la presa El Cuchillo, de Nuevo León, a la Marte R. Gómez, de Tamaulipas, según confirmó el secretario de Recursos Hidráulicos de ese estado, Raúl Quiroga.

En una reunión realizada este miércoles del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Conagua (CTOOH), según Quiroga, se determinó desfogar 160 millones de metros cúbicos (Mm³) “en los próximos días”.

Esta cantidad equivale a más de cuatro presas La Boca, que para esta temporada tiene capacidad para 39.49 Mm³ de agua, o al 22 por ciento del líquido que actualmente almacena la presa El Cuchillo.

“Sí, se trasvasarán 160 Mm³, la fecha la definirá con precisión CNA, pero será en estos días”, le dijo Quiroga a El Horizonte.

Conagua determina envío de agua a Tamaulipas

Hasta el momento, la Conagua, que en Nuevo León dirige Luis Carlos Alatorre Cejudo, se ha rehusado a abordar el tema.

Esto a pesar de que el Tratado de Aguas de 1996 que rige estos trasvases indica que tal situación se tiene que definir el 1 de noviembre de cada año.

El pasado miércoles 29 de octubre, Quiroga indicó que, aunque Tamaulipas siempre pugnará porque se cumpla lo que marca el convenio, este año no solicitaría el envío de agua, pues tiene la suficiente para el riego del Distrito 026, además de que, por cuestiones técnicas, requerirían espacio en la Marte R. Gómez en caso de que El Cuchillo haga desfogues extraordinarios por la presencia de lluvias.

“Yo sí recomendaría que en nuestra agua del trasvaso, nuestra agua de Tamaulipas, en este momento, es preferible que nos la guarden en El Cuchillo”, indicó en esa ocasión.

Tamaulipas señala que el trasvase no es urgente

Este miércoles, el funcionario reiteró que siguen considerando que no es “urgente” el envío de agua, pero aplauden la decisión de Conagua.

“Nuestra petición se basó en los acuerdos de 1996, yo no dije que no fuera necesario, dije que no era urgente".

“Los trasvases en la historia han sido en varios meses del año, no obligadamente en noviembre; excelente que ahora así lo haya determinado el CTOOH”, indicó este miércoles.

El Cuchillo supera el nivel establecido para el trasvase

En la actualidad, se cumplen las condiciones técnicas para el desfogue, ya que el convenio de 1996 indica que si al 1 de noviembre El Cuchillo, de Nuevo León, tiene 516 Mm³ y la Marte R. Gómez, de Tamaulipas, menos de 700 Mm³, entonces se le completará esa cantidad.

En la actualidad, El Cuchillo almacena 714.2 Mm³ de los 1,123 Mm³ que le caben y la Marte R. Gómez registra 583.6 Mm³ de los 781.7 Mm³ para los que tiene capacidad.