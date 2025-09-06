Confirma Sismológico Nacional que sí tembló en Montemorelos

El Sistema sismológico Nacional confirmó que sí se registró un temblor durante la tarde del 4 de septiembre en Montemorelos.
De acuerdo a la información que da a conocer el Sistema sismológico Nacional que el temblor fue con una densidad de 3.5 grados en la escala de richter.
Señala que el temblor se registró alrededor de las 15:05:38 horas centro.
El epicentro fue a 17 km al noreste de Montemorelos.
Las autoridades de Protección Civil local no reportaron daños en viviendas.
El temblor fue considerado con una densidad menor a las establecidas en la tabla sísmica.
Las autoridades de Protección Civil realizan recorridos por diferentes lugares para verificar si existió daño alguno.