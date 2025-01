Confirma Samuel que, por frío, regreso a clases será opcional

“Vamos a tener medidas preventivas, estamos todos listos para recibir e iniciar clases, pero era muy importante que cada padre en cada caso, sobre todo en niños que presenten alguna enfermedad respiratoria o tengan alguna enfermedad particular, pues si deciden no enviarlos y quedarse en casa, así se tomará la medida, no es obligatoria la asistencia este jueves”, dijo el Gobernador.