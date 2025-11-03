Confirma que no habrá trasvase entre El Cuchillo y Marte R. Gómez

El mandatario estatal afirmó que las lluvias de los últimos meses permitieron mantener las presas en niveles óptimos, por lo que el traspaso no será necesario

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García, confirmó que no se llevará a cabo el trasvase de agua desde la presa El Cuchillo hacia la presa Marte R. Gómez, ubicada en Tamaulipas

El mandatario explicó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya notificó la decisión, debido a los niveles favorables de almacenamiento que actualmente registran los principales embalses de la entidad.

Luego de realizarse la revisión anual que cada 31 de octubre determina si es necesario o no el envío de agua al vecino estado.

Según García Sepúlveda, las recientes lluvias que se presentaron durante los últimos meses han permitido mantener las presas de Nuevo León en niveles óptimos, garantizando el abasto para la población y las actividades económicas.

“Oficialmente no hay trasvase, las lluvias son suficientes para que no haya el trasvase de El Cuchillo a la Marte, hoy día de muertos es una gran noticia, vamos a tener las presas llenas, sin el trasvase que se revisa cada 31 de octubre ya confirmado con el director de Conagua”, señaló el gobernador.

INFO 7 evidenció el pasado 31 de octubre que, con las presas por encima de los niveles requeridos en el Acuerdo de Aguas de 1996, Nuevo León se “escurrió” el trasvase anual a Tamaulipas, sin embargo, sigue en juego el recurso hídrico con el tratado de Aguas Internacionales de 1944.

Y es que según el informe de niveles de presas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) registró ayer que la Presa El Cuchillo en Nuevo León tiene un almacenamiento de más de 930 millones de metros cúbicos (Mm3) y la Marte R. Gómez en Tamaulipas más de 700 Mm3.

A pregunta expresa de si se realizará el trasvase, el delegado de la Conagua en Nuevo León, Luis Carlos Alatorre Cejudo, dejó entre dicho que a menos que el agua se evapore en las siguientes 24 horas no se llevará a cabo este envío de agua.

Sin embargo, Alatorre Cejudo sentenció que la decisión de si se realiza el trasvase o no entre ambos embalses es competencia de la Conagua y no de nadie más, siendo que el secretario de Recursos Hídricos de Tamaulipas, Raúl Quiroga adelantó que no se requiere este envío de agua por los niveles que ostenta la Marte R. Gómez.

García confirmó este hecho durante un recorrido por la presa La León, donde el mandatario estatal destacó el avance de las obras en esta infraestructura, considerada como la cuarta presa de Nuevo León.

Aseguró que el embalse contará con tres entradas, dos nuevas carreteras y espacios para el desarrollo de actividades recreativas y comerciales, además de proyectos enfocados en pesca y deporte y que se llenará en su totalidad con las próximas lluvias.