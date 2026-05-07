Confirma Mariana Rodríguez que su tercer hijo será niña

Ambos compartieron su entusiasmo por la noticia, que fue recibida con cariño por los seguidores de la también empresaria y personalidad de redes sociales

Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León y esposa del gobernador Samuel García, compartió mediante sus redes sociales la fiesta de revelación de género de su tercer hijo, que será una niña.

En el video se observa un entorno sencillo, con familia y amigos cercanos a la pareja, además de sus otras dos hijas, Mariel e Isabel, acompañadas de los tradicionales globos para reventar y conocer el género del bebé.

Ambos compartieron su entusiasmo por la noticia, que fue recibida con cariño por los seguidores de la también empresaria y personalidad de redes sociales, quien gusta de compartir mucho contenido sobre sus embarazos.

"¡Siento que estoy soñando! ¡Soy la más afortunada y feliz! Gracias por escogernos, mi amor", escribió la primera dama de Nuevo León.

Rodríguez Cantú ya es la feliz madre de dos hijas, la primera fue Mariel, quien cumplió 3 años y la segunda fue Isabela, quien cumplirá 1 año dentro de un par de meses.