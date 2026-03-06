Confirma Ivan Garza aspiraciones por alcaldía de Monterrey

El panista indico que una vez que se abra el proceso interno dentro de su partido se apuntará para ser una de las opciones.

El coordinador de estructuras del PAN, Ivan Garza confirmó sus aspiraciones para competir por la alcaldía de Monterrey en las elecciones del 2027.

En entrevista en el Congreso del Estado, el panista indico que una vez que se abra el proceso interno dentro de su partido se apuntará para ser una de las opciones.

“Sí tengo un interés real por competir internamente por la candidatura del PAN para la alcaldía de Monterrey, lo he manifestado en redes sociales y lo digo hoy muy claro: sí hay un interés y esperaré los procesos internos del partido para en su caso registrarme como precandidato.

“He oído de otros compañeros que también están interesados como Fernando (Margain) y Arturo (Salinas), no sé si abiertamente, pero entre más militancia en los procesos internos, pues son bienvenidos”, dijo Ivan Garza.

Se le cuestionó si su destape era un indicio de que el PAN iría solo en el próximo proceso del 2027, a lo cual dijo que no, que ya sea en coalición o solo, él iba a demostrar su interés por dicha candidatura.

“No significa que no vayamos a ir en alianza, simplemente que nosotros en el PAN nos estamos fortaleciendo de miras al 2027, si es con alianza también es bienvenida y buscaré también la candidatura con la alianza en su caso”, agregó.