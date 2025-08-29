Confirma Fiscalía queja de alumno contra la Prepa 2

El alumno fue golpeado accidentalmente con un pupitre en la cabeza y presuntamente no recibió atención inmediata del personal educativo

Luego de que se descartara una agresión intencionada contra un alumno de la Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el fiscal del estado, Javier Flores, confirmó que existe una queja en contra de la institución educativa por la forma en que actuó su personal.

Al ser cuestionado sobre si ya había una denuncia formal en la Fiscalía General de Justicia del Estado, Flores precisó que únicamente se cuenta con una queja presentada por parte del menor involucrado.

“Tenemos entendido que hay una queja ahí del alumno en cuanto a la respuesta que dio el personal de la preparatoria”, señaló el fiscal al término de la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno.

El caso salió a la luz luego de que una madre de familia, Sealiah Leura, denunció a través de redes sociales una presunta negligencia por parte de la preparatoria.

Según relató, uno de sus hijos gemelos, estudiante del plantel, fue golpeado accidentalmente con un pupitre en la cabeza, lo que le provocó la pérdida del conocimiento, pero no recibió atención inmediata del personal educativo.