Confirma Fiscalía que muerte de dos menores fueron accidentales

El fiscal General de Justicia del Estado, Javier Flores, confirmó que las muertes de dos menores registradas recientemente en el municipio de Escobedo se trataron de hechos accidentales, ambos por asfixia, por lo que quedaron descartadas otras líneas de investigación.

El primer caso corresponde al fallecimiento de un bebé de tres meses, identificado como Gael, ocurrido al interior de un domicilio del fraccionamiento San Marcos.

De acuerdo con la versión de la madre, una joven de 23 años identificada como Melisa, el pequeño fue encontrado sin signos vitales luego de que ella saliera del baño y lo hallara con una bolsa en la cabeza. Pese a que fue trasladado para recibir atención médica, se confirmó que el menor ya no contaba con signos de vida.

El segundo hecho tuvo lugar en la colonia Nueva Esperanza, también en Escobedo, donde un niño de seis años, de nombre Anderson, murió al quedar atrapado accidentalmente dentro de un bote con ropa mientras jugaba a las escondidas con sus primos.

Según las autoridades, el abuelo del menor fue quien lo localizó inconsciente tras varios minutos de búsqueda y lo llevó de inmediato a una clínica, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento.

El fiscal precisó que en ambos casos las investigaciones concluyeron que se trató de muertes accidentales y no existió indicio de violencia o negligencia, calificando los hechos como “lamentables accidentes”.